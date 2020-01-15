Авиакомпания Ernest Airlines должен заплатить "Украэроруху" за два с половиной месяца

Авиакомпания Ernest Airlines, которая временно остановила свои рейсы из-за прекращения действия лицензии, должен заплатить госпредприятию "Украэрорух" за предоставленные аэронавигационные услуги за ноябрь и декабрь 2019 года, а также - за часть января 2020 года.

Об этом заявили в пресс-службе "Украэроруха" в ответ на запрос НВ Бизнес.

"На днях наступил срок оплаты счета за ноябрь 2019 года. Авиакомпанию проинформировали о необходимости срочно произвести оплату. В случае неоплаты счета за аэронавигационные услуги "Украэрорух" вынужден будет совершать действия, предусмотренные действующим законодательством", - говорится в сообщении.

Отмечается, что счет за обслуживание в декабре 2019 года будет предоставлен авиакомпании до 13 февраля 2020 года.

"Украэрорух настаивает на своевременности выполнения условий договора и своевременной оплате счетов за предоставленные предприятием аэронавигационные услуги", - подчеркнули в пресс-службе.

Напомним:

Авиакомпания Ernest Airlines с 11 января временно останавливила свои рейсы из-за приостановки действия лицензии.