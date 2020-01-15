За 4 месяца работы Фонд энергоэффективности одобрил 4 заявки на утепление домов

По состоянию на 15 января 2020 года Фонд энергоэффективности получил 21 заявку на участие в Программе "Энергодом", из которых одобрил четыре - общая сумма одобренных заявок составляет более 20 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба государственного учреждения.

Заявки на утепление многоквартирных домов поступали от ОСМД из десяти областей Украины: Одесской, Львовской, Тернопольской, Полтавской, Николаевской, Волынской, Черниговской, Киевской, Житомирской и Черкасской.

По количеству заявок пока лидирует Одесская область, от которой подано 6 заявок на термомодернизацию. Общая сумма проектов составляет более 117 млн ​​грн, а ожидаемая экономия энергии - более 6 млн кВт*ч/год.

18 заявок подано на комплексную модернизацию (Пакет "Б"), предусматривающую возмещение расходов в размере 50% (первые 300 заявок - 70%) стоимости приемлемых мер, работ.

"На сегодняшний день Фонд одобрил 4 заявки на участие в Программе "Энергодом" и совершил частичное возмещение для трех из них. Общая сумма одобренных заявок больше 20 млн грн. Средний срок рассмотрения заявок, включая их доработки, составляет 30 дней", - говорится в отчете учреждения.

В то же время, директор Фонда Юлия Головатюк-Унгуряну заявила, что ее учреждение активно работает над упрощением собственных процедур, а первые изменения должны быть утверждены на ближайшем заседании Наблюдательного совета Фонда.

Напомним:

В сентябре 2019 года полноценно заработал государственный Фонд энергоэффективности, начав прием заявок по программе "Энергодом". Сейчас Фонд работает только с ОСМД.

Программа "Энергодом" предусматривает частичное возмещение расходов на мероприятия по энергоэффективности в размере 40% стоимости приемлемых мероприятий/работ для пакета "Легкий" и 50% для пакета "Комплексный".



В 2020 году Фонд энергоэффективности планирует выбрать 10 пилотных городов, в которых за год должно быть утеплены 1 тыс домов. В бюджете на это предусмотрено 6,8 млрд грн.

По мнению министра Алены Бабак, участие муниципалитетов в качестве третьей стороны в отношениях ОСМД и Фонда энергоэффективности должно ускорить процесс подготовки и подачи заявок от ОСМД.

Роман Скляров, ЭП