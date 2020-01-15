Spotify частично заработал в Украине без VPN

ITC

Стало возможно зайти в веб-версию музыкального стримингового сервиса Spotify напрямую, ранее плеер работал в Украине только через VPN .

Об этом сообщает ІТС.

Издание связывает открытие веб-версии с возможным запуском музыкальной платформы в Украине, о котором ходили слухи в прошлом году.

Ранее пользователь каждые две недели должен был якобы логиниться (с помощью VPN) с территории одной из стран, где сервис работает.

Сообщается, что регистрация в Spotify из Украины по-прежнему закрыта, как и возможность скачать мобильное приложение сервиса в локальных версиях магазинов Google Play и Apple AppStore.







