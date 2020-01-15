Кабмин ввел риск-ориентированный подход для проверок перевозчиков
Среда, 15 января 2020, 13:17
Кабинет министров изменил подход и критерии для оценки риска деятельности перевозчиков.
Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем телеграм-канале.
"Будут действовать единые критерии для оценки риска их деятельности. Это повлияет и на периодичность плановых проверок", - написал Гончарук.
По словам премьера, если раньше все пассажирские перевозчики автоматически попадали в длинный лист проверок, отныне сначала будут проверять тех, у кого высокие риски из-за переоборудованный транспорт, большого количество нарушений ПДД, а также из-за нарушения режима труда и отдыха водителей.
Экономическая правда
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