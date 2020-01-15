"Укроборонпром" будет продавать списанное имущество на ProZorro

Госконцерн "Укробонопром" будет продавать списанное имущество предприятий через электронную площадку ProZorro.Продажи.

Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Отмечается, что информацию о торгах и лотах можно получить непосредственном на официальном сайте "Укроборонпрома", куда интегрировали интерфейс ProZorro.Продажи.

"Сейчас в системе объявлено 270 аукционов на общую сумму 62,58 млн грн. Среди позиций, например, железобетонный плавучий понтон и фюзеляж вертолета. В основном же предприятиями "Укроборонпрома" на аукцион выставлено автомобили, автобусы и металлолом", - говорится в сообщении.

В концерне подчеркивают, что с 2020 года в "Укроборонпроме" и на предприятиях концерна уменьшена сумма допороговой закупки до 50 тысяч гривен. Это означает, что любые услуги или имущество, стоимость которого превышает 50 тысяч, будет покупаться прозрачно через публичную площадку.

"Мы постоянно сотрудничаем с ProZorro и консультируем предприятия по проведению продаж и закупок. В частности, создали инструкцию для предприятий как правильно проводить продажи, какая информация должна быть в описании лота, например, важно наличие фото.

Также мы планируем обучение для коллег и постоянно будем контролировать выполнение рекомендаций", - заявила директор департамента закупок Надежда Бегун.

Все лоты собраны по ссылке.

Экономическая правда