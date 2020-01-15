Кабмин не планирует формировать страховые запасы газа на 2020 год

Кабинет министров не планирует формировать страховой запас природного газа на 2020 год.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сайт Минекоенерго.

Согласно обнародованному на сайте Министерства энергетики и защиты окружающей среды проекта постановления ( "Об утверждении размера страхового запаса природного газа на 2020 год"), правительство планирует утвердить размер запаса на уровне 0% .

"Установить, что в 2020 году поставщики природного газа создают страховой запас природного газа в размере 0% от запланированных месячных объемов поставок поставщиком природного газа потребителям на следующий месяц", - сообщается в проекте постановления.

Глава "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон, считает, что создание страхового запаса газа на 2020 год в середине января уже не имеет смысла, но призывает задуматься о зиме 2020/21 года.

"Очевидно, что создавать страховой запас на 2020 год в середине января уже нет смысла, но надо думать уже о следующей зиму. Кто будет создавать запас газа на зиму 2020/21 Опять правительство обяжет "Нафтогаз"? Будут ли у "Нафтогаза" выделены средства на создание такого запаса? А это могут быть сотни миллионов долларов.

Я лично считаю, что все участники рынка должны нести солидарную ответственность за создание такого запаса газа ", - написал Макогон на своей странице в Facebook.

Напомним:

По мнению Макогона, через 5 лет транзит газа из РФ по территории Украины, скорее всего, останется не меньше 40 миллиардов кубометров в год, но газотранспортная система должна быть готова и к другому развитию событий.

Ранее Макогон сообщал, что в скором времени, газотранспортная система Украины будет оптимизирована под мощность транзита в 40 миллиардов кубометров газа в год.