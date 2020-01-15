Глава Госгеослужбы рассказал, как будет решаться проблема "спящих лицензий"

Государственная служба геологии и недр будет работать со "спящими" лицензиями по принципу "use or drop", когда добывающая компания в случае длительного неиспользования недр должна будет ежемесячно платить ренту.

Об этом сообщил глава Госгеослужбы Роман Опимах в интервью ЭП.

"У нас есть проблема "спящих" лицензий. Мы предлагаем принять правило: если у вас на четвертый год с момента получения лицензии не началась добыча, вы начинаете оплачивать прогрессивный налог за удержание нефтегазовых площадок", - подчеркивает Опимах.

Опимах также рассказал, как служба будет бороться, с компаниями, которые попытаются через суд восстановить "спящие" лицензии.

"Будет нарастать их налоговая задолженность перед государством. Применение подобных механизмов (use or drop — используй или бросай) широко распространено в добывающих странах. Их преимуществом является отсутствие возможностей для субъективизма у контролирующих органов. Таким образом, мы создаем равные правила для всех", - заявил Опимах.

Также глава Госгеослужбы прокомментировал законодательное правило, которое разрешает передачу лицензии от материнской компании своим "дочкам".

"Если дочерняя компания берет у материнской лицензию, то вместе с ней она берет и все обязательства по этой лицензии. Если не выполняется программа работ, то это уже ответственность той компании, на которую оформлена лицензия. То есть здесь нет никакой разницы.

Если же мы говорим о правилах переуступки, то международные компании рассматривали такое ограничение как барьер.

Если я владею компанией, на которую оформлено три лицензии, и одну из них хочу продать или привлечь партнера в качестве акционера, то раньше сделать это было невозможно.

Напомню: правило продажи лицензий не распространяется на госпредприятия. Хотя целесообразно было бы разрешить их передачу другим госкомпаниям", - заявил Опимах.

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Напомним:

5 декабря стало известно, что Кабинет министров разработал законопроект, который устанавливает ежемесячную рентную плату за участки земли на которые выдано разрешение на добычу нефти и газа более 3 лет назад. После длительной неуплаты лицензии смогут аннулировать.

"Мы насчитали 80 участков в стране, пригодных к добыче. Но они "спят", потому что из-за коррупции их когда-то уже присвоили отдельные товарищи, которые годами ждут, пока к власти придут "свои".

...Мы разработали законопроект, который будет стимулировать вернуть лицензии. Очень просто: или добываешь на том участке, который получил от государства, или платишь налоги от газодобычи, но без прибыли ", - заявил премьре-министр Алексей Гончарук.

По его словам правительство установит ежемесячную рентную плату за участки, на которые выдано разрешение более 3 лет назад.