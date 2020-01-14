Беларусь рассматривает возможность импорта нефти из Украины

Беларусь продолжает искать альтернативные варианты импорта российской нефти, среди возможных стран-поставщиков Украина, Польша, страны Балтии, Азербайджан.

Об этом заявил первый вицепремьер республики Дмитрий Крутой, сообщает БелТА.

"Это просто экономически нецелесообразно (покупка российской нефти - ред.). Продолжается переговорный процесс. Мы разослали всем свои предложения.

Считаем, что от белорусского рынка в любом случае отмахнуться просто так очень сложно: мы крупный потребитель российской нефти (около 10% российского экспорта). Переговоры будут продолжаться, и, я надеюсь, решение будет найдено", - сказал Крутой.

Он отметил, что пока навстречу белорусскому рынку пошла только российская компания "Славнефть" Михаила Гуцериева.

Крутой отметил, что все заводы Белорусской нефтяной компании продолжают искать альтернативные варианты.

"Мы разослали соответствующие коммерческие предложения. Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме. Думаю, здесь мы тоже скоро получим альтернативные варианты поставки конкретной нефти", - заявил вицепремьер Беларуси.

Он также озвучил страны, из которых возможны поставки нефти, речь идет об Украине, Польше, странах Балтии, Казахстан, Азербайджан.

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Напомним:

3 января Россия прекратила подачу нефти на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Беларуси.

6 января заместитель главы концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов заявил, что прокачка российской нефти на белорусские НПЗ возобновлена.

Беларусь накануне Нового года не смогла заключить контракты об условиях поставки нефти с 1 января 2020 года.

31 декабря президент Беларуси Александр Лукашенко по результатам трех телефоннных разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым договорился о поставках нефти без контракта, но поручил обеспечить поставки нефти из альтернативных источников.

Как сообщали СМИ, Путин и Лукашенко согласовали ряд документов, содержание которых не разглашается. Сообщалось, что речь идет об углублении сотрудничества в рамках Союзного государства. Белорусская оппозиция опасается, что речь может идти о подчинении Минска Москве до отказа Беларуси от суверенитета.

Как Путин, так и Лукашенко отрицают, что речь идет о потере Беларусью суверенитета. При этом стороны нередко обмениваются резкими заявлениями.

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что финальные договоренности об углублении интеграции между Россией и Беларусью блокируют три группы вопросов - о налогах, нефти и газе.