Bolt снова прекратил работу в Финляндии

Эстонская служба вызова такси Bolt, которая также работает в Украине, уже во второй раз свернула деятельность в Финляндии из-за слишком жесткой регуляции рынка.

Об этом пишет ЦТС, ссылаясь на Балтийский курс.

"Мы решили свернуть деятельность в Финляндии с 12 января. Причиной тому действующие на рынке регуляции и условия, ограничивающие наши возможности для роста", - сообщил пресс-сектерарь Bolt Яан Лашманов.

По его словам, Bolt хочет инвестировать лишь в те страны, где сможет обеспечить клиентам услугу высокого качества. "Мы готовы вернуться, если ситуация на рынке изменится", - сказал он.

Впервые Bolt - тогда носивший название Taxify - вышел на финский рынок в ноябре 2014 года, но покинул его в начале 2017 года, поскольку, по мнению предприятия, на таксорынке страны отсутствовала открытая конкуренция, а разрешения на таксоизвоз выдавались в ограниченном количестве.

Летом 2018 года власти Финляндии приняли поправки к закону, которые открыли рынок для транспортных компаний вроде Taxify и Uber, которые снова начали предлагать в стране свои услуги с осени того же года.

Напомним:

В ноябре 2019-го транспортное управление Лондона отказалось выдать новую лицензию сервису онлайн-заказа такси Uber, что ставит под угрозу его дальнейшую работу в британской столице.

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