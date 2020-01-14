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Рада приняла закон о едином юрлице для Таможенной службы

Вторник, 14 января 2020, 18:40
 

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2318-1, предусматривающий переход Государственной таможенной службы в формат единого юридического лица.

Об этом сообщил в Facebook глава ГТС Максим Нефьодов.

Он отметил, что закон в целом поддержали 275 нардепов.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он предусматривает новый формат работы Гостаможенной и Госналоговой служб как единых юрлиц, в связи с чем их территориальные органы будут осуществлять деятельность не как юрлица, а как отдельные подразделения.

Также, по словам Нефьодова, документ предусматривает перевод таможенников на контракты, открытие обезличенной таможенной информации, возможность автоматизации таможенного оформления и усиление возможностей борьбы с почтовой контрабандой.

Экономическая правда

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Верховная рада таможня

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