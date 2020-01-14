С начала года СБУ закрыла 400 нелегальных АЗС

С начала 2020 года в 9 областях Служба безопасности Украины выявила и пресекла деятельность 407 нелегальных заправок.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы разоблачили 285 нелегальных АЗС в столичном регионе. Заправки действовали с грубым нарушением правил безопасности и без соответствующих разрешительных документов.

Сбыт топлива сомнительного качества происходил в обход налогового законодательства. Это приводило к масштабному недополучению средств бюджетами различных уровней, в том числе из-за неуплаты акцизного сбора", - говорится в сообщении.

На территории Хмальницькои области сотрудники СБУ обнаружили 38 нелегальных АЗС.

"По оперативной информации, ежедневно злоумышленники сбывали до 5 тонн контрафактного бензина и тонну дизельного топлива. Во время следственных действий правоохранители изъяли имущество и оборудование на более чем 1,5 миллиона гривен, документацию, печати и черновые записи, доказывающие незаконную деятельность", - отметили в ведомстве.

"В южном регионе правоохранители закрыли 52 нелегальные автозаправки: 25 - в Одесской области, 12 - в Николаевской, 8 - в Запорожской. Изъято почти 300 тонн контрафактных горюче-смазочных материалов на 6,5 миллиона гривен", - добавили в СБУ.

Отмечается, что в центральной Украине Служба блокировала противоправную деятельность 16 АЗС.

Напомним:

Премьер-министр Алексей Гончарук уверяет, что все теневые схемы на рынке нефтепродуктов будут разоблачены и ликвидированы, а их участники - привлечены к ответственности.

26 декабря премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что дал поручение ГФС, правоохранителям и органам контроля до 9 января 2020 года решить проблему нелегального оборота горючего.

28 декабря СБУ отчиталась, что пресекла деятельность почти 300 нелегальных автозаправочных комплексов во всех регионах Украины.

3 января в ГФС заявили, что Налоговая милиция ликвидировала 264 нелегальных АЗС.

Экономическая правда