В "МАУ" не уверены в продолжении рейсов в Дубай

В Международной авиакомпании Украины заявляют, что из-за вынужденного облет Персидского залива, рейсы в Дубай находятся под вопросом.

Об этом заявил президент "МАУ" Евгений Дыхне в интервью интернет-порталу LB.UA.

В компании отмечают, что облетать Персидский залив для авиакомпании экономически невыгодно.

"Как его выполнять, каким воздушным судном? Мы "девятисоткой"(имеется в виду Boeing 737-900 - ред.), тяжелой, не долетаем туда без посадки. Сейчас сесть можно в Ларнаке или в Анталии на дозаправку. Варианты есть, если мы будем считать их целесообразными. Нам еще нужно конкурировать с теми, кто не облетает этот район", - отмечает президент "МАУ".

Как ранее анонсировали в авиакомпании рейсы в Бангкок должны прекратиться с марта.

"Бангкок мы наверное закроем. Сейчас мы летаем туда уже в убыток. Просто вывозим пассажиров, купивших заранее билеты. Сейчас сезон отдыха, и мы просто должны довыполнить обязательства перед массовым туризмом. После этого периода это направление мы закроем", - отметил он.

Также, по словам Дыхне, рейсы в Пекин авиакомпания может восстановить только в случае, если сможет вернуться к первоначальному маршруту, который не предусматривает облетов больших территорий.

Президент "МАУ" также отметил, что сейчас вопрос восстановления рейсов в Тегеран "даже не рассматривается".

"Иран сейчас для нас закрыт", - подчеркнул он.

Напомним:

В связи с нерентабельностью, с января 2020 года МАУ прекращает выполнять регулярные рейсы между Киевом и Краковом, а с марта 2020 между Киевом и Бангкоком.

Ранее МАУ сообщала, что в связи с нерентабельностью авиакомпания прекращает выполнение рейсов из аэропорта Борисполя в Амман, Минск и Ригу, полеты между Киевом и Пекином также будет приостановлены.

Из-за запрета полетов над территориями Ирана и Ирака украинские авиакомпании МАУ и SkyUp сменили воздушные трассы для рейсов в ОАЭ.

Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" ("МАУ") разбился в Иране 8 января. В самолете Boeing 737 авиакомпании МАУ было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. 2 пассажира не сели на рейс.

Среди пассажиров были граждане 7 стран: Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании. На борту самолета были 11 граждан Украины 2 пассажиров и 9 членов экипажа.