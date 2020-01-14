Новый закон в Калифорнии заставляет переводить фрилансеров в штат
В Калифорнии вступил в силу закон, требующий от компаний устраивать своих подрядчиков в штат.
Об этом пишет Forbes.
Сообщается, что закон в первую очередь нанесет удар по таким сервисам, как Uber, которые работают с фрилансерами.
Закон нацелен на регуляцию гиг-экономики, заставляя компании или нанимать подрядчиков в штат, или отказываться от их услуг.
Гиг-экономика (с англйськои gig "временная работа") изменила представление о рынке услуг в 2010 году. Без независимых временных сотрудников такие компании как Uber, другие фирмы такси или сервисы по доставке еды не смогли бы существовать.
Компаниям выгоднее не брать сотрудника в штат, но договариваться про определенную работу по необходимости.
Сторонники закона утверждают, что необходимо помочь профсоюзным работникам, поскольку деньги союзов - основа калифорнийской политики.
Против закона выступают Uber и Postmates, они подали в суд, утверждая, что закон неконституционный, поскольку он бьет по работникам и компаниям, которые работают за счет подрядчиков.
Новый закон предусматривает, что авторы-фрилансеры, которые пишут более 35 материалов в год, также должны становиться сотрудниками. Из-за этого компания SB Nation отказалась от услуг своих фрилансеров в Калифорнии.
Напомним:
По данным исследования, за последний год количество фрилансеров возросло на 55%, а количество заказчиков, как и совокупный бюджет проектов, увеличилось на 35%.
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