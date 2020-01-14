Электронная товарно-транспортная накладная: Мининфраструктуры запустило пилотный проект

Министерство инфраструктуры запустило пилотный проект по внедрению единой электронной товарно-транспортной накладной.

Об этом в колонке для ЭП сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Товарно-транспортная накладная - это единственный и обязательный для всех участников транспортного процесса документ, подтверждающий факт перевозки и доставки товаров, расчетов за перевозку груза и учета выполненной работы.

В Украине ежегодно печатается около более 500 млн накладных и их копий. Это более 120 полных 20-тонных фур с 1 миллионом пачек бумаги А4, каждая из которых в среднем стоит 70-80 грн. Добавим к этому стоимость пересылки оригинала бумажной накладной по почте - это еще где-то 20-40 грн и потерянное время, не говоря уже о печати и работе ответственного лица.

Получается более 1 млрд грн расходов бизнеса ежегодно на бумажные накладные, которіе в конечном счете оплачивает каждый из нас, расплачиваясь за приобретенный товар", - подчеркнул министр.

По его словам, ведомство хочет решить эту проблему и заменить бумажную накладную на электронную.

"Ключевая цель Министерства инфраструктуры Украины - это полная цифровизация транспортных услуг с одновременным обеспечением сервиса высочайшего качества.

Чтобы логистика и соответствующий сервис были удобными и доступными, быстрыми и надежными. Поэтому старт пилотного проекта по внедрению единой электронной товарно-транспортной накладной (е-ТТН) является самым важным этапом", - написал он.

Криклий отметил, что на транспортном портале e-transport.gov.ua уже работает соответствующий сервис.

"На уровне Министерства инфраструктуры построена центральная база данных электронной ТТН, в которую вносятся данные от коммерческих систем документооборота, которые обслуживают грузоперевозчиков.

Бизнес получил удобную для использования е-ТТН и освободился от еще одного бумажного бюрократического процесса, который, к тому же, совсем не гарантировал результат, но забирал драгоценное время и ресурсы", - добавил министр.

По его словам, пилотный проект с е-ТТН начали для общих групп товаров. Далее планируют оцифровку товарно-транспортных накладных для подакцизных групп товаров.

Криклий среди преимуществ электронной ТТН выделил, в частности, следующие:

- ускоряет бизнес-процессы и упрощает взаимодействие между участниками перевозок;

- позволяет учет автомобильных грузовых перевозок в единой системе;

- единая точка доступа различных ведомств ко всем реестров, которые регулируют процесс автомобильных грузовых перевозок;

- ускоряет процесс проверки перевозчика;

- получение актуальной информации из необходимых реестров в real-time;

- мониторинг деятельности контролирующих органов на местах.

Глава Мининфраструктуры заявил, что после полной реализации проекта е-ТНН в Украине для внутренних перевозок начнут пилот по внедрению международного формата e-CMR - электронной накладной для международных грузоперевозок.

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Экономическая правда