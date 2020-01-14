Главного налоговика Одесской области поймали на взяточничестве

Исполняющего обязанности начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области разоблачили в предложении взятки в размере 25 тысяч долларов руководителю подразделения региональной прокуратуры.

Источник: пресс-служба НАБУ, глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов в Facebook

Дословно: "Следствие установило, что глава региональной ГНС предложила руководителю структурного подразделения прокуратуры этого же региона ежемесячно предоставлять неправомерную выгоду в 25 тыс. долл. США.

В ответ тот должен не препятствовать противоправной деятельности сотрудников ГНС, связанной с получением неправомерной выгоды от предпринимателей, и не привлекать налоговиков к ответственности, в т.ч. уголовной."

Детали: 13 января детективы бюро сообщили этому лицу о подозрении в совершении преступления.

Правоохранители зафиксировали факт дачи взятки. По словам подозреваемых, эта неправомерная выгода "должна была стать первым траншем в дальнейшем "​​взаимодействии" с должностным региональной прокуратуры".