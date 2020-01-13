В КГГА рассказали, сколько Киев заработал от туристического сбора в 2019 году

Доходы Киева от туристического сбора за 2019 год составили более 63 миллионов гривен - это почти вдвое больше по сравнению с 2018 годом.

Об этом сообщила заместитель главы КГГА Марина Хонда.

"Доход от туристического сбора за прошлый год вырос более чем на 30 млн гривен. Если в 2018 году эта сумма составляла 32,9 млн гривен, то за 2019 годгород получил рекордные 63,6 млн гривен при запланированных 35 млн.

Это свидетельствует о том, что Киев становится более интересным для туристов как из Украины, так и из-за рубежа, а также того, что туристическая отрасль является очень перспективной для столицы", - сказала Хонда.

По ее словам, в прошлом году больше всего иностранных туристов в Киев приехало из Беларуси, Израиля, США, Германии и Турции. Также наблюдается заметный рост иностранных туристов из Индии, Канады и Швеции.

Ставка туристического сбора в 2019 году составила 0,4% от размера минимальной заработной платы (на 1 января 2019 года - 4173 грн) для внутреннего туризма и 1% - для въездного туризма.

Экономическая правда