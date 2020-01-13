Все разделы
Укр / Рус

В КГГА рассказали, сколько Киев заработал от туристического сбора в 2019 году

Понедельник, 13 января 2020, 17:12
 

Доходы Киева от туристического сбора за 2019 год составили более 63 миллионов гривен - это почти вдвое больше по сравнению с 2018 годом.

Об этом сообщила заместитель главы КГГА Марина Хонда.

"Доход от туристического сбора за прошлый год вырос более чем на 30 млн гривен. Если в 2018 году эта сумма составляла 32,9 млн гривен, то за 2019 годгород получил рекордные 63,6 млн гривен при запланированных 35 млн.

Это свидетельствует о том, что Киев становится более интересным для туристов как из Украины, так и из-за рубежа, а также того, что туристическая отрасль является очень перспективной для столицы", - сказала Хонда.

По ее словам, в прошлом году больше всего иностранных туристов в Киев приехало из Беларуси, Израиля, США, Германии и Турции. Также наблюдается заметный рост иностранных туристов из Индии, Канады и Швеции.

Ставка туристического сбора в 2019 году составила 0,4% от размера минимальной заработной платы (на 1 января 2019 года - 4173 грн) для внутреннего туризма и 1% - для въездного туризма.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

КГГА туризм

powered by lun.ua
Материалы по теме
Кличко представил новый проект Генерального плана Киева 16 декабря 2019, 16:40
Официально: "Киевгорстрой" согласился достроить жилые комплексы "Укрбуда" 13 декабря 2019, 09:55
КГГА не выдавала разрешение на строительство ТРЦ "Петровка" 21 ноября 2019, 10:54
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!