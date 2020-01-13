Рассмотрение земельного законопроекта в Раде может занять 3 часа или 2 месяца — советник премьера

Советник премьер-министра Алексей Мушак заявил, что есть два сценария рассмотрения земельного закона в Раде - по полной процедуре (что, по его словам, займет около 2 месяцев), или по сокращенной процедуре (рассмотрение займет до 3 часов).

Об этом он сообщил в Facebook.

"К рассмотрению базового для земреформы 2178-10 в Раде все готово. 10 дней на ознакомление прошло. Дело лишь за политической волей.

Есть два варианта рассмотрения в ВР. Или по полной процедуре, что займет порядка 2 месяцев и одну и ту же правку в различных вариациях будут рассматривать более 2000 раз. Или согласно рекомендациям комитета, который предлагает рассмотреть документ с использованием 119 и 45 статьи Регламента ВР. Само рассмотрение займет до 3 часов", - написал Мушак.

"Сейчас правки объединены в 9 блоков, в каждом из которых поддержана системная правка ... Соответственно все другие поправки в те же положения законопроекта считаются отклоненными. То же можно повторить в сессионном зале.

Сначала на согласительном совете принимается решение о рассмотрении этого закона по 119 статье Регламента ВР. Поскольку коалиция, она же "СН", имеет более 226 голосов, то для этого решения не нужно согласование других фракций. Дальше за это решение должно проголосовать только 150 депутатов в сессионном зале, потому что это процедурное решение. После этого 9 основных поправок должны быть поддержаны 226 голосами ЗА. Все остальные правки согласно 45 статье Регламента ВР считаются уже рассмотренными и отклоненными", - пояснил советник премьера.

По его словам, этой схемой рассмотрения законопроектов Рада пользуется уже много лет.

Представление поправок депутатов, которые суммарно занимают 2583 страницы, к законопроекту на 6 страниц, Мушак назвал "законодательным спамом", целью которого является задержка рассмотрения законопроекта.

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Напоминаем:

Законопроект об обороте земель сельхозназначения №2278-10, поданный с поправками ко второму чтению, предусматривает запрет иностранцам приобретать право собственности на земельные участки - запрет потеряет силу при условии одобрения продажи земли иностранцам на референдуме.

Экономическая правда