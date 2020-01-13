Все разделы
Укр / Рус

Минцифры запустит офлайн-курсы по цифровому образованию в библиотеках

Понедельник, 13 января 2020, 11:10
 

Министерство цифровой трансформации подписало меморандум о сотрудничестве с Украинской библиотечной ассоциацией по реализации проекта цифрового образования.

Об этом сообщается на странице министерства в Facebook.

Отмечается, что библиотеки станут первыми офлайн-хабами проекта "Дія. Цифрова освіта".

"В компьютеризированных библиотеках украинцы смогут бесплатно пройти обучение на национальном онлайн-платформе с цифровой грамотности", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что 6 тісяч библиотек по всей Украине присоединятся к национальному проекту "Дія. Цифрова освіта" и будут популяризировать цифровое образование.

Напомним:

Платформа запустится 21 января 2020 года и будет доступна по ссылке https://osvita.diia.gov.ua/. Пока на портале доступно социологическое исследование с цифровой грамотности украинцев.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

интернет

powered by lun.ua
Материалы по теме
Половина населения Украины владеет цифровыми навыками "ниже среднего" 24 декабря 2019, 17:13
Компания SplashData назвала 100 худших паролей 2019 года 19 декабря 2019, 16:30
Гончарук хочет измерить качество интернета в детсадах и больницах 9 декабря 2019, 19:40
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!