Минцифры запустит офлайн-курсы по цифровому образованию в библиотеках
Министерство цифровой трансформации подписало меморандум о сотрудничестве с Украинской библиотечной ассоциацией по реализации проекта цифрового образования.
Об этом сообщается на странице министерства в Facebook.
Отмечается, что библиотеки станут первыми офлайн-хабами проекта "Дія. Цифрова освіта".
"В компьютеризированных библиотеках украинцы смогут бесплатно пройти обучение на национальном онлайн-платформе с цифровой грамотности", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что 6 тісяч библиотек по всей Украине присоединятся к национальному проекту "Дія. Цифрова освіта" и будут популяризировать цифровое образование.
Напомним:
Платформа запустится 21 января 2020 года и будет доступна по ссылке https://osvita.diia.gov.ua/. Пока на портале доступно социологическое исследование с цифровой грамотности украинцев.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua