Минцифры запустит офлайн-курсы по цифровому образованию в библиотеках

Министерство цифровой трансформации подписало меморандум о сотрудничестве с Украинской библиотечной ассоциацией по реализации проекта цифрового образования.

Об этом сообщается на странице министерства в Facebook.

Отмечается, что библиотеки станут первыми офлайн-хабами проекта "Дія. Цифрова освіта".

"В компьютеризированных библиотеках украинцы смогут бесплатно пройти обучение на национальном онлайн-платформе с цифровой грамотности", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что 6 тісяч библиотек по всей Украине присоединятся к национальному проекту "Дія. Цифрова освіта" и будут популяризировать цифровое образование.

Напомним:

Платформа запустится 21 января 2020 года и будет доступна по ссылке https://osvita.diia.gov.ua/. Пока на портале доступно социологическое исследование с цифровой грамотности украинцев.

Экономическая правда