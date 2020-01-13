Фонд госимущества запускает виртуальные комнаты данных по объектам приватизации

Фонд государственного майя запускает в тестовом режиме виртуальные комнаты данных по объектам приватизации, главная цель этого - упростить доступ к информации и убрать коррупцию при ее получении.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

"Предполагается, что по большинству объектов приватизации будет создано виртуальное хранилище документов, что является важным фактором принятия решения инвесторами о покупке того или иного объекта.

Обычно этот перечень включает учредительные, разрешительные, организационные, операционные, претензионно-исковые и правоустанавливающие документы, документы по труду, финансовую отчетность и договора", - говорится в сообщении.

Сейчас доступ ко всем имеющимся документам, не содержащим коммерческую тайну, будет предоставляться всем желающим после короткой регистрации на портале vdr.spfu.gov.ua.

В течение первого квартала 2020 года будет внедрена полноценная система комнат данных, предусматривающая соглашение о неразглашении и раскрытии всей информации по объекту.

Также планируется создать и физическую комнату данных, где можно будет ознакомиться с оригиналами документов согласно соответствующему доступу.

Напомним:

Фонд государственного имущества впервые опубликовал полный перечень всех объектов, подлежащих малой приватизации.

Заместитель министра экономики Павел Кухта назвал первую пятерку предприятий на приватизацию - Одесский припортовый завод, Объединенная горно-химическая компания, "Электротяжмаш", "Президент-отель", шахта "Краснолиманская".

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Экономическая правда