Премьер Польши не верит, что санкции США остановят "Северный поток-2"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что газопровод "Северный поток-2" "является шагом в неправильном направлении".

Об этом он сказал в интервью немецким СМИ, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Москва никогда не должна иметь возможность шантажировать ЕС прекращением поставок газа", - сказал Моравецкий.

Он также заявил, что не имеет большой надежды, что этот проект смогут остановить санкции со стороны США. Они могут "затянуть, но не прекратить" строительство газопровода, считает он.

"Для Польши было бы, конечно, лучше, если бы строительство "Северного потока-2" вообще никогда не начиналось", - сказал Моравецкий.

Ранее сообщалось, что 21 декабря США объявили о введении санкций против трубопровода "Северный поток-2", из-за чего ключевой подрядчик "Газпрома" компания Allseas приостановила работу над проектом.

Подробнее о механизме санкций и возможности их обхода читайте в статье "Американский удар по проекту Путина: смогут ли санкции США остановить Nord Stream 2".