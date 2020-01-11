США раскрыли детали новых усиленных санкций против Ирана

США ввели санкции против 17 иранских производителей стали и горнодобывающих компаний, а также против 8 физических лиц в ответ на недавние удары по базам в Ираке, где размещен американский контингент.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Минфина США.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело меры против восьми высокопоставленных должностных лиц иранского режима, которые продвигали дестабилизирующие цели режима, а также крупнейших производителей стали, алюминия, меди и железа в Иране, которые в совокупности ежегодно генерируют миллиарды долларов", - говорится в сообщении.

В частности, санкции введены против 17 иранских производителей металлов и горнодобывающих компаний; сети из трех зарегистрированных в Китае и Сейшельских островах предприятий; судна, занимающегося закупкой, продажей и передачей иранской металлургической продукции, а также поставкой иранским производителям металлов важнейших компонентов для производства металлов.

"Соединенные Штаты нацелены на высокопоставленных иранских чиновников за их участие и соучастие в нанесении во вторник ударов баллистическими ракетами", - заявил министр финансов Стивен Мнучин.

" Эти санкции продлятся до тех пор, пока режим не прекратит финансирование глобального терроризма и не возьмет на себя обязательства не иметь ядерного оружия", – добавил он.

Президент США в среду пообещал "ввести дополнительные карательные экономические санкции против иранского режима" после того, как Иран нанес ракетные удары по базам в Ираке.

В результате ударов никто из американских военных не пострадал, а базам, по словам Трампа, был нанесен минимальный ущерб.