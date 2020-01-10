Стало известно, какая станция столичного метро стала наиболее загруженной в 2019 году

За 2019 год Киевский метрополитен перевез 495,3 миллионов пассажиров - на 700 тысяч меньше, чем в 2018 году, наиболее загруженной стала станция "Академгородок" (21,3 млн пассажиров).

Об этом сообщает пресс-служба метрополитена в Facebook.

Отмечается, что в 2018 году в лидерах была станция "Лесная".

"Меньше всего пассажиров побывало на станции "Днепр". Она приняла 938,6 тысяч человек. В общем красная линия из 18 станций перевезла 203 млн 176 тыс человек", - говорится в сообщении.

Второй по загруженности остается синяя линия - в 2019 году ею воспользовались 173,2 млн пассажиров. Максимальный пассажиропоток наблюдался на станции "Минская" (более 17 млн ​​в год), минимальный - "Почтовая площадь" (4,9 млн).

"Зеленой линией в год проехалось почти 118,8 млн киевлян и гостей столицы. Самые большие пассажиропотоки на станциях "Лукьяновская" (14 млн) и "Позняки" (14,8 млн), меньше всего на этой линии пользуются "Красным хутором "(1,8 млн пассажиров)", - добавили в ведомстве.

Экономическая правда