"Нафтогаз" назначил нового финансового директора

Бывший вице-президент Royal Dutch Shell по вопросам бухучета и отчетности Петрус ван Дрил стал финансовым директором "Нафтогаза".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что его назначили 8 января.

"Петрус ван Дрил будет отвечать за развитие интегрированной корпоративной финансовой функции, определение финансовой политки, принципов и процедур группы Нафтогаз.

Также в его обязанности будет входить управление процессами финансового прогнозирования и планирования, обеспечения средств для финансирования стратегических инициатив группы, повышение эффективности и результативности финансовых операций", - говорится в сообщении.

В "Нафтогазе" заявили, что ван Дрил имеет почти 30-летний опыт работы в компании Shell, начиная с должности финансового советника в дочерней компании Billion International и заканчивая постом вице-президента Royal Dutch Shell по вопросам бухгалтерского учета.

Напомним, что в июле прошлого года с Нафтогаза ушел заместитель главы правления Сергей Коновец. Он отвечал за финансово-экономическое направление работы.

Экономическая правда