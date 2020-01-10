Швеция временно запретила Iran Air летать в своем авиапространстве

Шведское транспортное агентство временно отозвало разрешение для иранской авиакомпании Iran Air на полеты в шведском воздушном пространстве, ссылаясь на неопределенность в отношении авиакатастрофы украинского самолета под Тегераном.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Глава агентства Гуннар Юнгберг заявил: "Мы понимаем, что это может создать проблемы для путешественников. Но безопасность пассажиров имеет первостепенное значение, и поэтому мы решили временно приостановить полеты".

Также в пятницу министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что "17 человек из Швеции" были среди 176 человек, погибших в результате катастрофы украинского авиалайнера. Семеро из них, как сообщается, были гражданами страны, а остальные имели вид на жительство.

Шведская полиция утверждает, что ее подразделение по идентификации сотрудничает с иранской и украинской властью, а также Интерполом.

Как сообщалось, немецкий перевозчик Lufthansa в пятницу заявил, что отменяет все рейсы в Тегеран и из него до 20 января, после предположений, что Иран, возможно, ошибочно сбил украинский пассажирский самолет в начале этой недели.

Европейская правда