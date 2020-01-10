Правительство Грузии разорвало контракт на строительство мегапорта в Черном море

Правительство Грузии аннулировало контракт на строительство первого в истории глубоководного порта, который позиционировался на местном уровне как проект века и был призван превратить Грузию в глобальный центр в рамках инициативы Китая "Один пояс, один путь".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Eurasianet.

Тбилиси заявляет, что будет искать нового инвестора для строительства порта Анаклия. Пока не ясно, кто может выполнить проект стоимостью 2,5 миллиарда долларов, полный экономических рисков и обремененный политическими противоречиями.

Правительство Грузии решило разорвать контракт с "Консорциумом развития Анаклии", который получил исключительное право на строительство, разработку и эксплуатацию порта, из-за невыполнения им обязательств.

Министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили после заседания правительства заявила, что по соглашению до конца 2020 года должен был быть порт, но на этом этапе необходимого результата достигнуто не было.

"Именно это привело к разрыву контракта с этим инвестором, и мы будем искать большего, более серьезного инвестора", - добавила она.

Консорциум и его основатель, грузинский финансист Мамука Хазарадзе, возложил вину за задержки на правительство. Хазарадзе и его коллеги обвинили правительство в попытке преднамеренного саботажа портового проекта, поскольку оно отказалось гарантировать кредиты от международных инвестиционных банков.

Хазарадзе давно утверждает, что реальная проблема, которая стоит за этим спором, - его личный конфликт с Бидзиной Иванишвили, председателем правящей партии "Грузинская мечта".

В прошлом дипломаты США и ЕС призвали правительство Грузии помочь завершить порт, который может предложить альтернативный транзитный путь для китайского экспорта в Европу, который в основном идет через Россию.

Европейская правда