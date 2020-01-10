За год аэропорт "Борисполь" увеличил пассажиропоток на 21%
Пятница, 10 января 2020, 16:12
В 2019 году международный аэропорт "Борисполь" обслужил 15,26 миллионов пассажиров и принял 110 тысяч рейсов - по сравнению с 2018 годом пассажиропоток увеличился на 21,1%.
Об этом сообщает НВ Бизнес со ссылкой на пресс-службу компании.
Отмечается, что на международных рейсах пассажиропоток вырос до 22,2% - до 14,16 млн человек, на внутренних - на 8,3%, до 1,09 млн.
Кроме этого, в 2019 году количество рейсов увеличилось на 14,2% - до 110,66 тысяч. Международных выполнили на 16,1% больше, внутренних - на 1,4%.
Напомним:
В ноябре 2019 года аеоропорт "Борисполь" обслужил 1,137 миллиона пассажиров - это на 14,4% больше, чем в ноябре 2018 года.
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