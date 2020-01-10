Налогоплательщики за три дня перевели на недействующие счета 270 тысяч платежей

В течение 3 операционных дней 2020 года (3,8 и 9 января) налогоплательщики направили 271,7 тысяч платежных трансакций на недействующие счета.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной казначейской службы.

Отмечается, что такие средства Казначейством не засчитываются, а возвращаются банковским учреждениям как "невыясненные поступления".

"Также в течение трех операционных дней текущего года (3, 8, 9 января) юридическими и физическими лицами было направлено 124 400 платежных трансакций на недействующие счета соответствующих бюджетных учреждений. Такие средства как "невыясненные поступления" Казначейством также возвращаются банковским учреждениям, через которые осуществлялась оплата", - говорится в сообщении.

Напомним:

С 1 января 2020 Государственная казначейская служба ввела в действие новые счета IBAN для зачисления налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты.

Изменение счетов учитывает переход на международный номер банковского счета IBAN, который насчитывает 29 знаков, в соответствии с требованиями постановления НБУ от 28.12.2018 №162 "О введении международного банковского счета (IBAN) в Украине".

В Госказначействе обращают внимание, что счета, которые были открыты по Плану счетов бухгалтерского учета выполнения государственного и местных бюджетов, утвержденного приказом Государственного казначейства Украины от 28.11.2000 №119, с 1 января 2020 закрыты.

Соответственно средства, которые уплачиваются на такие счета, казначейство не причисляет, а возвращает плательщикам как невыясненные поступления.

Реквизиты новых счетов для зачисления налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты размещении на вебпортал казначейства и на веб-страницах главных управлений казначейства в областях и Киеве.

Полный перечень новых счетов.

Реквизиты счетов в системе электронного администрирования НДС, системе электронного администрирования реализации топлива и спирта этилового, счетов для зачисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование необходимо получить у соответствующих органов Государственной налоговой службы, реквизиты депозитных счетов таможенных органов - в соответствующие органы Государственной таможенной службы.

Экономическая правда