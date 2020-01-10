В МВФ высоко оценили ликвидность украинских банков в 2019 году

Прибыль банковской системы Украины за 11 месяцев 2019 года составила 59 миллиардов гривень против 19,9 миллиардов в 2018 году, ни один банк не обанкротился, капитал и ликвидность банков на самом высоком уровне.

Об этом в Facebook сообщил заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован.



Среди всего прочего Рашкован также отметил годовое укрепление гривны, снижение инфляции и соотношение бюджетного дефицита к ВВП.

"Бюджетный дефицит: менее 2% ВВП – в рамках утвержденных бюджетом – наконец, начинаем жить по средствам. Теперь, надеюсь, зачатки среднесрочного бюджетирования начнут приносить свои плоды.

Еще недавно мы были чуть лучше Венесуэлы, на уровне Аргентины, и намного хуже Турции. Посмотрите, к чему в этих странах привела непоследовательная монетарная и фискальная политики, и сравните с ситуацией в Украине, где работа НБУ и Минфина, да и большинства правительства заслуживает как минимум уважения", - написал он.

По словам Рашкована, такая работа на протяжении 5-10 лет принесет еще больше успехов.

"Можно ли почивать на лаврах? Конечно, нет. Если мы хотя бы 5-6 лет (а лучше 10) будем усердно работать в одном и том же направлении, то все у нас получится.

А если еще за эти 5-6 лет построим так необходимые Украине институты управления страной и систему правосудия, то все в будущем будет получаться еще лучше и быстрее", - резюмировал он.

Напомним:

В 2019 году рост потребительских цен в Украине замедлился до 4,1% в сравнении с 9,8% в 2018 году.

Официальный курс гривни к доллару за 2019 календарный год повысился на 16,9% с 27,69 гривни 1 января 2019 года до 23,68 гривни 1 января 2020 года.