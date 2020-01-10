160 украинских пассажиров Ernest Airlines двое суток не могут вылететь из Италии

160 украинских пассажиров итальянской авиакомпании Ernest Airlines двое суток не могут вылететь в Украину из-за переноса рейса ERN275, сообщается, что киевский аэропорт Жуляны не принимает самолет из-за долгов авиакомпании.

Об этом сообщает юрист-консультант Консультативной миссии Европейського Союза в Украине (EUAM Ukraine) Владимир Беленький в Facebook.

"Пока все эксперты заняты расследованием авиакатастрофы Боинга #МАУ в Иране, наши граждане 160 пассажиров не могут уже двое суток вылететь из Италии домой

Если бы такое случилось со #SkyUp или #МАУ уже 1+1 или Трк Украина показывали сюжет, но тут как-то всем все равно. А там люди с маленькими детьми, колясками.

По информации озвученной хендлинговой компанией в аэропорту Неаполя, Kyiv Sikorsky Airport (Жуляны - ЕП)t- не принимает самолет из за долгов", - пишет Беленький.

По его словам, сначала авиакомпания отменила рейс из Одессы и других городов в Рим, предложив людям вылететь оставшимся рейсом Неаполь - Киев, за неимением альтернатив люди переезжают из всех городов Италии в Неаполь, чтобы вылететь.

"Рейс должен был улететь вчера 09 января в 15.00, потом в 17.00, потом в 21.00.....в итоге людей развернули у гейта, сказали собирать чемоданы, рейс отменен. Долго решали с расселением и кто будет за это платить.

Сегодня 10 января рейс должен был вылететь в 9 утра, все опять дошли до гейта и опять рейс отменили 🤦‍♀️. Когда будет вылет не понятно. Люди отказываются уходить от гейта", - пишет Беленький.

Напомним:

Итальянский авиаперевозчик Ernest Airlines за последние два дня отменил сразу несколько рейсов из украинских аэропортов "Жуляны" ( "Киев" имени Игоря Сикорского), Львов и Одесса.

29 декабря авиационные власти Италии ENAC объявили о приостановке действия лицензии лоу-коста Ernest Airlines на перевозку пассажиров и грузов с 13 января 2020 года.