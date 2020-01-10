Минсоцполитики и "сэконд-хенд": из реестра исключено 79 организаций-получателей "гуманитарки"

Министерство социальной политики исключило из Единого реестра получателей гуманитарной помощи 79 организаций, их подозревают в реализации гумпомощи.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Это решение было принято на основании рекомендаций рабочей группы по вопросам гуманитарной помощи при Минсоцполитики, поскольку указанные получатели в нарушение ст.11 Закона Украины" О гуманитарной помощи "не подали отчеты о наличии и распределении гуманитарной помощи", - отметил заместитель министра социальной политики Олег Коваль.

По словам Коваля, непредставление этих отчетов может свидетельствовать, что грузы не дошли до конечных получателей, а могли быть направлены на получение прибыли указанными организациями (по имеющейся информации министерства, вещи с грузов "гуманитарной помощи" иногда продаются в магазинах и бутиках - вместо того, чтобы их бесплатно раздавали людям).

Всего в Украине в Едином государственном реестре до сегодняшнего дня было 1416 организаций-получателей гуманитарной помощи.

"Мы будем тщательно следить за их деятельностью в правовом поле во время предоставления грузам статуса "гуманитарной помощи". Потому что время "схем на гуманитарке" прошло. Гуманитарная помощь - это грузы, которые украинцы должны получать бесплатно ", - резюмировал Олег Коваль.

Напомним:

26 декабря Министерство социальной политики сообщило, что разрабатывает изменения в нормативно-правовые акты Украины о запрете ввоза на территорию страны подержанных вещей в качестве гуманитарной помощи.

Позже в ведомстве объяснили, что борьба со "схемами на гуманитарке" не имеет никакого отношения к легальному бизнесу по продаже в Украине подержанных вещей, то есть "секонд-хенда".

Экономическая правда