Украина в списке стран, у которых есть проблемы с интеллектуальной собственностью – Еврокомиссия 

Украину внесли в список стран, которые нарушают права интеллектуальной собственности и наносят этим вред экономическим интересам Евросоюза.

Об этом сообщается в годовом докладе Еврокомиссии по защите и обеспечению прав интеллектуальной собственности в третьих странах передает Громадське.

В перечне Украину внесли в страны второго приоритета. По количеству нарушений и их последствиями она уступает лишь Китаю, который занимает первую позицию.

"Индия, Индонезия, Россия, Турция и Украина остаются странами 2-го приоритета. В этих странах обнаружили серьезные системные проблемы в сфере защиты и соблюдения прав интеллектуальной собственности, что вызывает существенный вред для бизнеса Евросоюза.

По сравнению с предыдущим докладом, у этих стран не было прогресса, или продемонстрировали лишь ограниченный прогресс в решении этих беспокойств", — говорится в документе.

В ЕС отмечают, что в Украине есть проблемы с законодательной защитой интеллектуального права, механизмами регистрации торговых марок, а также транзитом контрафактной и пиратской продукции на рынки Евросоюза.

При этом там отметили принятие Верховной Радой закона №2415 об организации по коллективному менеджменту (Закон Украины "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав" — ред.) в мае 2018 года.