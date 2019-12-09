Украина в 6 раз увеличила импорт яблок

Импорт яблок в Украину за август-ноябрь 2019 года составляет 3,7 тысячи тонн, что в шесть раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает аналитическая платформа Еast-fruit.

"В целом же за первые четыре месяца сезона (август-ноябрь - ред.) импорт яблок в Украине уже достиг 3,7 тыс. тонн, или в шесть раз больше, чем за тот же период предыдущего сезона", - говорится в сообщении.

В ноябре 2019 года, в разгар уборки нового урожая яблок, Украина импортировала более 1,3 тыс. тонн этих фруктов, что на 72% больше по сравнению с октябрем 2019 года и в 10,5 раза больше, чем в ноябре 2018 года.

Экспорт яблок из Украины за август-ноябрь 2019 года сократился на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 8,7 тыс. тонн. Импортеры Ближнего Востока, которые активно закупали украинские яблоки в прошлом сезоне, в этом году, утверждают в Еast-fruit, жаловались на то, что их запросы многие садоводы и экспортеры просто игнорировали.

"На сегодняшний день отпускные цены садоводов на ходовые сорта яблок в Польше почти вдвое ниже, чем в Украине. При такой разнице в цене супермаркетам Украины и трейдерам выгоднее закупать яблоко в Польше, чем просить украинских производителей продать продукцию, потому что польское яблоко уже упакованное и сортированное. При этом способствует импорту и ухудшает привлекательность экспорта и украинская валюта, которая постоянно укрепляется", - рассказал экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Андрей Ярмак.

Представитель Украинской плодоовощной ассоциации Семен Крамаренко сообщил, что Польша продает свои яблоки не только в Украине, но и на те рынки сбыта, которые Украина тяжело завоевала годом ранее, прежде всего на Ближний Восток.

"Если в прошлом году покупатели из ОАЭ и Саудовской Аравии оказывали предпочтение яблоку с Украины, то в этом году, учитывая очень низкое предложение украинских фруктов, они закупают больше яблок в Польше. Также на наши традиционные рынки выходят садоводы Молдовы и Сербии, тогда как наши поставщики предпочитают играть в рулетку и хранить яблоко, надеясь на рост цен", - отметил эксперт УПОА.

Как сообщают эксперты Еast-fruit, оптовая цена на яблоки сорта "Айдаред" в Польше сейчас составляет в среднем 0,26 доллара за кг, тогда как в Украине их продают не дешевле 0,46 доллара. Украинский "Голден Делишез" сейчас отпускают в среднем по 0,51 доллара за кг, тогда как польский "Голден" можно купить за 0,37 доллара. Зато в последние недели цены на польские яблоки снижались, а на украинские продолжали расти.