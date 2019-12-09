Что происходит на строительных площадках "Укрбуда"

Компания "Укрбуд Девелопмент" ведет строительство 26-ти жилых комплексов. С лета активные работы ведутся только на объектах, реализация которых проходит в партнерстве с другими застройщиками.

Об этом говорится в статье на Экономической правде.

Журналисты ЭП объездили все стройплощадки жилых комплексов, которые строятся под брендом "Укрбуд Девелопмент".

По состоянию на ноябрь строительные работы на большинстве ЖК были либо полностью приостановлены, либо там находилось 5-10 строителей.

Активные работы велись на ЖК Sky Avenue (который отошел к компании "Интергал-Буд"), ЖК "Чаривне мисто" (совместно с Perfect Group), ЖК Edelweiss House (совместно с Edelburg Development) и ЖК La Manche.

Как стало известно, на достройку всех жилых комплексов "Укрбуд Девелопмент" необходимо выделить 60 миллионов долларов (около 1,5 миллиарда гривен).

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Александр Колесниченко, ЭП