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Укрэнерго подало в суд на Минэкоэнерго из-за задержки с согласованием инвестпрограммы

Понедельник, 9 декабря 2019, 16:52

НЭК "Укрэнерго" подало в Окружной админсуд Киева иск с просьбой признать противоправной бездеятельность Минекоенерго по согласованию инвестиционной программы компании на 2020 год и обязать ведомство скорее согласовать этот документ.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Критичность ситуации заключается в том, что без согласования инвестпрограммы со стороны отраслевого министерства Укрэнерго не может представить ее на утверждение в НКРЭКУ.

В то же время, если инвестпрограмма на 2020 год не будет согласована до конца текущего года, уже с 1 января 2020 года автоматически заблокируется возможность для реализации всех проектов строительства и реконструкции сетей, осуществление расчетов с контрагентами-подрядчиками, в том числе - в рамках международных инвестпроектов" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что разработанный Укрэнерго проект инвестпрограммы на 2020 год прошел открытое обсуждение 23 сентября 2019 года и получил согласие от 22 облгосадминистраций.

"25 сентября проект инвестиционной программы был представлен Минэкоэнерго для согласования. Однако Укрэнерго не получила после этого ни замечаний к документу, ни его согласования.

В связи с этим, в адрес Минекоенерго были направлены письма с просьбой ускорить согласование проекта инвестиционной программы. При этом, в соответствии с законодательством срок рассмотрения такого вида документов не может превышать одного месяца с даты поступления", - подчеркнули в компании.

Экономическая правда

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Укрэнерго Минэнергетики
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