Гражданская версия украинского военного внедорожника поступит в продажу в 2020 году

Бронированный автомобиль "Новатор", поставляемый в ВСУ и спецподразделениям СБУ и МВД, в конце следующего года получит гражданскую версию - Novator-CV.

Об этом сообщает пресс-служба конструкторско-производстенного предприятия Украинская бронетехника.

Авто, которое поступит на рынок, будет отличаться от армейской версии отсутствием бронезащиты.

"В течение последних месяцев "Украинская бронетехника" получила большое количество запросов на приобретение гражданской версии "Новатора". В связи с этим в компании принято решение о разработке такого варианта популярной армейской машины", - говорится в сообщении компании-производителя бронемашины.

Прием заказов на Novator-CV начнется в конце 2020 года.

"Речь не идет о производстве "паркетного" пикапа с "грубой" внешностью, на котором можно порычать у входа в ночной бар или покатать девушек после дискотеки. Хотя эта машина на трассе и ведет себя, как спортивный болид, ее родная стихия - бездорожье, леса и горы, а назначение - путешествия и настоящие приключения", - рассказал директор "Украинской бронетехники" Александр Кузьма.

Авто получит восьмицилиндровый турбодизель объемом 6,7 литра и мощностью 300 л.с. Максимальная скорость в 180 км/ч будет ограничена электроникой.

Машина сохранит возможность преодолевать подъемы с углом до 60% и брод глубиной до 0,7 м, а также двигаться с боковым наклоном до 50% и при этом перевозить в грузовом отсеке до 2 т.

Полноприводный пятиместный автомобиль будет комплектоваться 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, пневматической подвеской с изменяемым клиренсом, гидравлическими двойными тормозами с системой ABS, мощной противоударной и влагозащищенной электрической лебедкой с длиной троса 30 м.

В базовой версии машина сохранит систему ночного вождения, подогрев всех стекол и зеркал, люк для выхода на крышу, высокоскоростную автоматическую систему пожаротушения салона и двигателя, автоматическую систему подкачки шин, электрический инвертор на 220 вольт, разъемы для зарядки мобильных телефонов и радиостанций, а также систему климат-контроля.

О приблизительной цене на авто пока неизвестно.