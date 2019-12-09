Доступ к интернету: Минцифры проводит опрос среди объектов социнфраструктуры

На сайте Министерства цифровой трансформации проводится опрос относительно доступности и наличия доступа к интернету объектов социнфраструктуры и объектов, предоставляющих публичные сервисы и услуги.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в Facebook.

Отмечается, что опрос проводится на сайте https://thedigital.gov.ua/.

"Каждое ведомство получит письмо, которое направит соответствующим подразделениям и учреждениям. Далее, уже на местах, социальные объекты (их насчитывается десятки тысяч - детсады, библиотеки, больницы, ЦПАП, музеи и т.д.) будут заполнять форму на сайте Минцифры по специальным ссылкам. Тестирование этой процедуры уже проходит на примере Министерства культуры", - говорится в сообщении.

В Минцифры планируют закончить эту работу до конца года.

Напомним:

Министерство цифровой трансформации запустило сайт, который позволяет измерить скорость интернета и оставить отзыв о его качестве для последующего создания карты покрытия страны интернетом.

Экономическая правда