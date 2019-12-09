В WhatsApp появились напоминания
Понедельник, 9 декабря 2019, 10:46
В WhatsApp появилась новая функция — "Напоминания" или WhatsApp Reminders, благодаря которой пользователи смогут контролировать свое расписание.
Об этом сообщается на сайте проекта.
Нововведение мессенджер ввел совместно с известным сервисом Any.do. Доступ к услуге могут получить обладатели платной подписки на сервис.
Управление напоминаниями ведется через специальный бот: задачи формируются автоматически через текстовые сообщения. Также боту можно пересылать сообщения от других собеседников, — их он также видит как задание.
Экономическая правда
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