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Укр / Рус

В WhatsApp появились напоминания

Понедельник, 9 декабря 2019, 10:46
 

В WhatsApp появилась новая функция — "Напоминания" или WhatsApp Reminders, благодаря которой пользователи смогут контролировать свое расписание. 

Об этом сообщается на сайте проекта.

Нововведение мессенджер ввел совместно с известным сервисом Any.do. Доступ к услуге могут получить обладатели платной подписки на сервис.

Управление напоминаниями ведется через специальный бот: задачи формируются автоматически через текстовые сообщения. Также боту можно пересылать сообщения от других собеседников, — их он также видит как задание.

Экономическая правда

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