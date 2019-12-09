В ближайшее время, Украине в энергетическом плане ничего не угрожает - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук заверил, что страна обеспечена всеми необходимыми ресурсами, чтобы избежать энергетического кризиса в этом отопительном сезоне и результаты переговоров о транзите газа на безопасность не повлияют.

Об этом он заявил в эфире "ТСН" вечером в воскресенье, 8 декабря.

"Украина обеспечена и газом и углем, и всеми необходимыми ресурсами, чтобы спокойно пройти эту зиму. Вообще об этой зиму речь не идет. Мы заранее позаботились о том, чтобы Украина ничего в энергетическом плане не угрожало ближайшее время", - подчеркнул Гончарук.

Премьер заявил о желании Украины заключить долгосрочный контракт на замену действующему, срок действия которого истекает 1 января 2020 года.

"У нас продолжаются трехсторонние переговоры ... Украина занимает четкую позицию - нам нужен долгосрочный контракт на 10 лет с достаточными объемами газа для того, чтобы обеспечить энергетическую безопасность Европы", - пояснил премьер.

Напомним:

4 декабря президент России Владимир Путин назвал условия украинской стороны по транзиту газа "экономически неприемлемыми".

Дедлайн для заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины по европейским правилам и украинскому законодательству истекает 13 декабря.



18 ноября, "Газпром" направил "Нафтогазу" предложение о продлении на год действующего контракта или заключения нового договора о транзите газа.

25 ноября Нафтогаз ответил, что стороны и в дальнейшем будут обсуждать продолжение транзита по европейским правилам в трехстороннем формате, и заявил о готовности рассмотреть предложение по выплатам Газпромом долгов не денежными средствами, а поставками газа.



"Газпром" считает, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова заключить соглашение по транзиту газа с Украиной по сниженным ценам на 20-25%.

В НАК Нафтогаз считают, что скорее всего Газпром не подпишет контракт о новом транзите газа, но Украина и европейские партнеры готовы к этому и накопили достаточно запасов газа в хранилищах

5 ноября глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отказался "понять и простить" 22 миллиарда долларов Газпрому.

Перед этим, 31 октября президент России Владимир Путин призвал обнулить все требования как со стороны "Нафтогаза", так и со стороны "Газпрома" в газовом споре.

Экономическая правда