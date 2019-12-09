Сase Day ― бесплатная онлайн-конференция
PROMOTED
Когда: 20 декабря 2019
Что такое Сase Day?
Это ежегодная онлайн-конференция, на которой выпускники WebPromoExperts представляют реальные кейсы по интернет-маркетингу в своих компаниях.
Каждый из них успешно закончил курсы, достиг профессиональных высот и готов поделиться своими результатами с вами.
Что вас ожидает на конференции?
- 14 получасовых докладов с реальными кейсами и личным опытом выпускников;
- 8 часов вдохновляющих примеров и свежих идей;
- возможность задать интересующий вопрос спикеру в чате.
Кто спикеры?
Вячеслав Сотник (hh.ua), Наталия Зинченко (НБУ), Роман Козумляк
(UKRSIBBANK), Наталия Сличук (ОТП Банк), Сергей Нарожняк (Ощадбанк), Елена Науменко (ROZETKA), Ольга Яцына (Ciklum), Антонина Беляева (Comfy) и другие успешные выпускники, которые достигли профессиональных высот и стали экспертами на рынке интернет-маркетинга.
Их достижения и успехи, по праву, можно считать лучшим сертификатом качества и показателем эффективности обучения.
Конференция будет особенно полезна, если вы:
- владелец малого и среднего бизнеса, который хочет получить самую свежую и полезную информацию отрасли комплексно;
- специалист по интернет-маркетингу, который хочет повысить свою компетенцию и профессионализм;
- начинающий специалист, который хочет освоить перспективную отрасль digital-маркетинга;
- тот, кому интересна и близка тематика интернет-маркетинга.
Организаторы и спонсоры: WebPromoExperts, WebPromo, Referr.
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