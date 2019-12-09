Сase Day ― бесплатная онлайн-конференция

PROMOTED

Когда: 20 декабря 2019

Что такое Сase Day?

Это ежегодная онлайн-конференция, на которой выпускники WebPromoExperts представляют реальные кейсы по интернет-маркетингу в своих компаниях.

Каждый из них успешно закончил курсы, достиг профессиональных высот и готов поделиться своими результатами с вами.

Что вас ожидает на конференции?

14 получасовых докладов с реальными кейсами и личным опытом выпускников;

8 часов вдохновляющих примеров и свежих идей;

возможность задать интересующий вопрос спикеру в чате.

Кто спикеры?

Вячеслав Сотник (hh.ua), Наталия Зинченко (НБУ), Роман Козумляк

(UKRSIBBANK), Наталия Сличук (ОТП Банк), Сергей Нарожняк (Ощадбанк), Елена Науменко (ROZETKA), Ольга Яцына (Ciklum), Антонина Беляева (Comfy) и другие успешные выпускники, которые достигли профессиональных высот и стали экспертами на рынке интернет-маркетинга.

Их достижения и успехи, по праву, можно считать лучшим сертификатом качества и показателем эффективности обучения.

Конференция будет особенно полезна, если вы:

владелец малого и среднего бизнеса, который хочет получить самую свежую и полезную информацию отрасли комплексно;

специалист по интернет-маркетингу, который хочет повысить свою компетенцию и профессионализм;

начинающий специалист, который хочет освоить перспективную отрасль digital-маркетинга;

тот, кому интересна и близка тематика интернет-маркетинга.

Организаторы и спонсоры: WebPromoExperts , WebPromo , Referr .