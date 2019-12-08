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Договоренность с МВФ откроет Украине путь к макрофинансовой помощи ЕС - посол

Воскресенье, 8 декабря 2019, 13:21

Договоренность Украины с Международным валютным фондом о трехлетней программе также откроет путь для получения макрофинансовой помощи ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Такое нужное и своевременное заключение соглашения на техническом уровне, международное признание текущих реформ в Украине. Вместе с недавним принятием закона о борьбе с отмыванием денег (окончательный анализ которого еще продолжается) должно открыть путь и к макрофинансовой помощи ЕС", - написал Маасикас.

В субботу стало известно, что Международный валютный фонд предварительно согласовал программу финансирования Украины на $ 5,5 миллиарда на три года.

В заявлении МВФ отмечается, что программу еще должен утвердить Совет директоров МВФ, а решение будет зависеть от выполнения Украиной ряда неотложных действий.

"Мы согласились с президентом, что экономический успех Украины зависит от соблюдения законности в стране, сокращение влияния интересов определенных лиц, защиты тех достижений, которые были получены после очистки банковского сектора Украины и возврата средств налогоплательщиков, потраченных в результате банкротства банков", - заявила директор распорядителем фонда Кристалина Георгиева.

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МВФ ЕС
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