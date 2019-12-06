Ryanair прекратит полеты из Киева по двум направлениям

Авиакомпания Ryanair прекратит летать из Киева в шведский аэропорт Скавста и в немецкий Нюрнберг с вступлением в силу в конце марта 2020 года летнего расписания полетов.

Об этом сообщает Avianews.

Последние внесенные в систему рейсы по обоим направлениям значатся 27 марта 2020 года.

Сокращение рейсов связано с закрытием в летнем расписании баз в Скавсте и Нюрнберге из-за нехватки самолетов.

Дальнейшие задержки с поставкой самолетов Boeing 737 MAX привели к тому, что лоу-кост вновь пересмотрел свои планы по расширению флота и рассчитывает получить теперь только 10 самолетов в летнем расписании 2020 года вместо 20.

Также Ryanair снизил прогноз числа перевезенных пассажиров на 2021 финансовый год, который начнется 1 апреля 2020 года и продлится до 31 марта 2021 года, со 157 млн до 156 млн пассажиров.

"Мы сожалеем о закрытии этих двух баз и незначительных сокращениях на других базах, что полностью связано с дальнейшими задержками поставок наших Boeing 737 MAX. Мы продолжаем работать с Boeing, нашим персоналом, профсоюзами и затронутыми аэропортами, чтобы минимизировать сокращения", - заявил главный исполнительный директор Ryanair Эдди Уилсон.

Европейская правда