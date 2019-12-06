Минфин продаст иностранцам "популярные" ОВГЗ из-за проваленной приватизации

Министерство финансов расширило предложение на первичных аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайма 10 декабря новым выпуском четырехлетних бумаг, пользующиеся популярностью у нерезидентов.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По данным министерства, облигации с погашением 22 ноября 2023 года будут выставлены без ограничения предложения, тогда как на предыдущих аукционах Минфин ограничивал их продажу в 2,5-3 млрд грн.

"Минфин заимствует в соответствии с планом, предусмотренным в бюджете + принятым решением о замещении приватизации (16,4 млрд грн, – ред.), что соответствует нормам законодательства", – пояснила главный экономист Минфина Александра Бетлий.

Кроме четырехлетних ОВГЗ, на аукционы 10 декабря также выставлены, согласно плану, пятимесячные бумаги на сумму до 300 млн грн (по номиналу), десятимесячные на 500 млн грн и трехлетние на 1 млрд грн.

Напомним:

27 ноября Министерство финансов смогло снизить средневзвешенную ставку размещения 4-летних облигаций внутреннего государственного займа с 13,3% до 12,4% годовых благодаря высокому спросу.