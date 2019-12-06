АМКУ обязал ДТЭК Ахметова не вводить Бурштынскую ТЭС в простой

Антимонопольный комитет предоставил компании "ДТЭК "Западэнерго" Рината Ахматова обязательные для рассмотрения рекомендации по предотвращению ограничения производства тепла и электроэнергии Бурштынской ТЭС.

Об этом сообщается на сайте АМКУ.

В Антимонопольном комитете отмечают, что в торговой зоне "Остров Бурштынской ТЭС" около 90% производства электроэнергии осуществляет Бурштынская ТЭС, которая входит в структуру "ДТЭК "Западэнерго".

"Также эта ТЭС является единственным централизованным источником снабжения тепловой энергии для г. Бурштын и с. Демьянов Ивано-Франковской области", - заявили в Комитете.

"АМКУ считает, что реализация заявленного в прессе ограничения производства электрической энергии Бурштынской ТЭС при определенных условиях может привести к возникновению дефицита электрической энергии в пределах торговой зоны "Остров Бурштынской ТЭС", а ограничение производства тепловой энергии может привести к прекращению теплоснабжения жителям г. Бупштын и с. Демьянов", - отметили в АМКУ.

Антимонопольный комитет рекомендовал "ДТЭК "Западэнерго" "принять меры для предотвращения ограничения производства электрической и тепловой энергии на Бурштынской тепловой электростанции".

Напомним:

Бурштынская теплоэлектростанция (ТЭС) "ДТЭК Западэнерго" с 22 ноября 2019 объявила о вынужденном простое, в компании заявили, что российский импорт негативное влияет на работу ТЭС.

В октябре Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела по признакам нарушения АО "ДТЭК Западэнерго" законодательства о защите экономической конкуренции.

Экономическая правда