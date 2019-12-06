Новости 6 декабря: транш МВФ, валютные резервы, дело против Холодова
О деле против Холодова. Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство относительно нардепа от "Слуги народа" Андрея Холодова из-за лоббирования табачных правок.
Об отмене штрафа Тигипко. Суд удовлетворил иск группы "ТАС" Сергея Тигипко и отменил штраф Антимонопольного комитета на сумму 55 миллионов гривень за нарушения при покупке пакета акций ОАО "Днепрометиз".
О транше МВФ. Украина не успеет получить окончательное решение от Международного валютного фонда до конца 2019 года, но может еще в декабре подписать меморандум о дальнейшем сотрудничестве.
О валютных резервах. По состоянию на 1 декабря 2019 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили 21,9 миллиарда долларов (в эквиваленте) - в ноябре они выросли на 2,5%.
О госдолге. Министерство финансов привело соотношение госдолга к ВВП 60% и планирует уменьшить этот показатель до 50% в 2020 году.
О весе на дорогах. За 1 месяц площадка взвешивания грузовиков на трассе Киев-Чоп зафиксировала более 200 фактов нарушения габаритно-весовых ограничений. Рекорд поставила фура, которую 9 раз фиксировали со средней перегрузкой более 21 тонну.
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