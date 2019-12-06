В НБУ рассказали, как будет работать система электронных платежей на рождественские праздники

Национальный банк определил регламент работы системы электронных платежей и порядок работы банковской системы Украины в перод завершения отчетного года.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

Отмечается, что 26 и 27 декабря 2019 СЭП работать в режиме продленного банковского дня - на 2 часа.

"28 декабря 2019 года до 13:00 через СЭП могут осуществляться только платежи между банковскими учреждениями, подчиненными одному юридическому лицу, а также платежи, направленные в НБУ и органы Государственной казначейской службы.

Национальный банк и органы Государственной казначейской службы могут осуществлять платежи в адрес всех участников СЭП. Банковский день в СЭП заканчивается в 15:00", - говорится в сообщении.

В то же время 2 января 2020 года банки будут работать без клиентов и обеспечивать комплекс работ, связанных с началом нового отчетного года. Межбанковские переводы средств через СЭП в этот день не будут осуществляться.

Кроме этого, день работы СЭП переносится с понедельника 6 января 2020 года на субботу 11 января 2020 года.

3,8 января 2020 года СЭП и банковская система будут работать в обычном режиме.

Также отмечается, что с 28 декабря 2019 года по 7 января 2020 года включительно будет действовать официальный курс гривни к иностранным валютам, рассчитан НБУ 27 декабря 2019 года.

Экономическая правда