Все разделы
Укр / Рус

Одна из самых авторитетных букмекерских компаний готова заходить в Украину — источники

Пятница, 6 декабря 2019, 16:47

Представители одной из самых авторитетных букмекерских компаний в мире - британской bet365 - встречались с украинскими властями и дали понять, что готовы заходить в Украину при определенных условиях.

Об этом сообщили источники ЭП.

По словам собеседников издания, в компании дали понять, что готовы заходить в Украину, если лицензия будет стоить не более 1,5 млн долларов.

Bet365 Group Ltd - британская букмекерская компания, которая имеет более 35 млн клиентов во всем мире.

Читайте подробнее в статье: "Играют они — выигрывают они". Кто стоит за законопроектами об игорном бизнесе

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

игорный бизнес

powered by lun.ua
Материалы по теме
"Играют они — выигрывают они". Кто стоит за законопроектами об игорном бизнесе 5 декабря 2019, 14:20
Счетная палата: Промедление с легализацией игорного бизнеса создает риски 19 ноября 2019, 15:59
Укрпочта с 1 ноября прекратит продавать лотереи 30 октября 2019, 14:24
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!