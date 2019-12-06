Одна из самых авторитетных букмекерских компаний готова заходить в Украину — источники
Пятница, 6 декабря 2019, 16:47
Представители одной из самых авторитетных букмекерских компаний в мире - британской bet365 - встречались с украинскими властями и дали понять, что готовы заходить в Украину при определенных условиях.
Об этом сообщили источники ЭП.
По словам собеседников издания, в компании дали понять, что готовы заходить в Украину, если лицензия будет стоить не более 1,5 млн долларов.
Bet365 Group Ltd - британская букмекерская компания, которая имеет более 35 млн клиентов во всем мире.
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Экономическая правда
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