Представители одной из самых авторитетных букмекерских компаний в мире - британской bet365 - встречались с украинскими властями и дали понять, что готовы заходить в Украину при определенных условиях.

Об этом сообщили источники ЭП.

По словам собеседников издания, в компании дали понять, что готовы заходить в Украину, если лицензия будет стоить не более 1,5 млн долларов.

Bet365 Group Ltd - британская букмекерская компания, которая имеет более 35 млн клиентов во всем мире.

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Экономическая правда