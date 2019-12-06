Украина не получит решения от МВФ в этом году — источник

Украина не успеет получить окончательное решение от Международного валютного фонда до конца 2019 года, но может еще в декабре подписать меморандум о дальнейшем сотрудничестве.

Об этом LIGA.net рассказали три высокопоставленных собеседника в разных государственных структурах.

"Мы не успели выполнить prior actions, которые обсуждались с Фондом. Для того, чтобы попасть на декабрьское заседание Совета МВФ, нужно было, чтобы нужные законы к текущему моменту уже были проголосованы в парламенте", - отметил собеседник в одной из финансовых госструктур.

По информации источников издания речь прежде всего идет об изменениях в закон О системе гарантирования вкладов (в том числе, позиции, непрямо касающиеся возможной ренационализации ПриватБанка, а также взыскания долгов собственников других банков-банкротов).

Законопроекты должны были попасть в Раду еще в конце ноября.

Другой собеседник издания рассказал, что на данный момент завершен процесс согласования текста изменений между украинскими госструктурами и Фондом.

По его словам, правительство, по-прежнему рассчитывает, что меморандум будет подписан в ближайшее время и Украина получит SLA (Staff Level Agreement - принципиальное согласие Фонда кредитовать страну) еще в этом году.

"Мы приближаем меморандум как можем - это более важно, чем непосредственно деньги. Для этого нам не нужно ориентироваться на заседание Борда МВФ".

Сообщается, что следующая возможность официально получить программу Фонда у Украины будет в феврале, когда руководство МВФ впервые соберется после перерыва на рождественские праздники.

Напомним:

Ранее сообщалось, что законопроект, запрещающий бывшим владельцам получать назад банки, будет готов к концу года, но его скорее всего не успеют зарегистрировать в парламенте.

Раніше повідомлялось, що українська влада може заборонити повернення банків власникам — таку умову висунув МВФ.

Также министр финансов Оксана Маркарова заявила, что планирует прекратить сотрудничество с Международным валютным фондом, чтобы Украина с 2023 года обеспечивала себя сама.