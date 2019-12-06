Министр инфраструктуры: Хочу, чтобы в аэропорту Борисполь был McDonalds

Министр инфраструктуры Владислав Криклий хочет, чтобы в аэропорту Борисполь начал работать ресторан быстрого питания McDonalds.

Об этом он заявил в интервью ЦТС, говоря о планах на 2020 год.

"Я точно хочу, чтобы в следующем году у нас все аренды и продажи проходили ProZorro. Например, по авиации хочу, чтобы в аэропорт Борисполь зашел McDonalds.

А они заходят только тогда, когда все супер прозрачно", - подчеркнул министр.

Также Криклий коротко очертил планы на будущий год по развитию авиаотрасли.

"Министерством изучается возможность старта концессии по четырем региональным аэропортам. В следующем году каким-то из них дадим старт. Упростим механизм получения квот и направлений, чтобы как можно больше компаний заходило.

С помощью ликвидации НДС хотим увеличить мобильность населения по авиации", - сообщил он.

Ранее сообщалось, что победителем конкурса на аренду 315 кв. м площади в аэропорту Борисполь под кафе сроком на 10 лет стал действующий арендатор - компания "Элефант".

В январе 2019 года в аэропорту начало работать WOG СAFE.





