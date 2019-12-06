Официальный курс: гривня еще больше усилилась к доллару
Пятница, 6 декабря 2019, 09:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на 6 декабря на уровне 23,87 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,48 (на 5 декабря - 26,50 гривни).
Напомним:
5 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,88 - 23,90 гривни за доллар.
5 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,82 - 23,85 гривни за доллар.
Економічна правда
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