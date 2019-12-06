Официальный курс: гривня еще больше усилилась к доллару

Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на 6 декабря на уровне 23,87 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,48 (на 5 декабря - 26,50 гривни).



Напомним:

5 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,88 - 23,90 гривни за доллар.

5 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,82 - 23,85 гривни за доллар.

Економічна правда