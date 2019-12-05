Премьер Болгарии ответил Путину на обвинения по "Турецкому потоку"

Болгария выполняет все договоренности по строительству газопровода "Турецкий поток" на своей территории, заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в ответ президенту РФ Владимиру Путину, который обвинил Софию в задержке реализации проекта.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinite.bg.

"Я не хочу говорить о том, что хотел сказать президент Путин. У нас есть заверения ЕС и США, что Болгария будет центром распределения газа. Болгария придерживается процедур ЕС. Мы не Сербия, не Россия, не Турция. Мы придерживаемся процедур ЕС, были объявлены тендеры", - заявил премьер-министр.

Он сказал, что информация Путина может быть устаревшей, поскольку в Болгарии "Турецкий поток" активно строится с 4-5 новыми километрами в день.

"Извините, но я не верю, что сербы делают это гораздо быстрее нас, но мы будем готовы вовремя", - отметил глава правительства.

Борисов также отметил, что Болгария получит газ из других источников через Грецию не позднее следующего года.

Борисова пригласили к Путину, и, как ожидается, он приедет в следующем году. Это хороший повод увидеть прогресс в наших проектах, добавил Борисов.

Россия строит "Турецкий поток" двумя нитками, каждая из которых будет иметь способность транспортировать ежегодно 15,75 млрд кубометров газа.

Первая нитка "Турецкого потока" предназначена для снабжения турецкого рынка, вторая - для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Среди потенциальных рынков "Газпром" рассматривает Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию.



Европейская правда